Yo mina,ce matin j'ai pas le temps de tester le nouveau driver d'AMD pour son Ryzen 7 + GPU mobile, à savoir le 7840U.Ce qui est pour une grand partie le même CPU+dGPU que le Z1 Extrem qu'on la ROG Ally et le Legion GO.Donc les drivers sont compatible mais il faut faire une petite manipe reprise dans cette vidéo pour pouvoir installer ce driver.AMD vient de sortir une version 24.1.1 avec une nouvelle fonction AMD Fluid Motion Frames (AFMF).Ce qui permet de bosster n'import quel jeu en DirextX 11 et 12.Chose que j'ai testé sur plusieurs jeux et je dois dire que le ressenti est bon.Franchement, je sens enfin que la ROG Ally crache tout ce quelle a avec son SoC dit Extrem.Donc gros dommage qu'Asus n'a pas encore sorti ce driver eux-même. Mais passer à côté le temps qu'ils le fassent serait vraiment dommage.J'adore cet accent anglais lolEnfin, Lords of Fallens tourne correctement graphiquement. C'était le seul jeu Unreal 5 qui avait de mauvaises représentation de la lumière.C'était très dérangeant et vraiment donnait un aspect jeu PS3 à la gestion des lumières.Donc tout benef pour cette ROG Ally et j'imagine la Legion GO.J'espère que vous apprécierez le partage et bon jeu "fluide" à vousAllez, je retourne à ma NG+ sur Elden Ring, c'est un vrai plaisir sur cette console... Windows