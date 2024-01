Salut,



Je dois aller à Rambouillet.

Est ce que la gare de Massy tgv c’est la meme chose que massy palaiseau ?



Car je dois prendre massy palaiseau vers versailles chantiers rer c puis versailles chantiers / rambouillet



Et deuxieme question, pour aller retour massy - rambouillet en passant par Versailles chantiers, le moins cher c’est quoi ? Prendre un pass navigo une semaine a 30€ par personne ?



En fait je sais pas c’est quoi le trajet versailles - rambouillet c’est un train ??



Si vous pouvez me détailler le type de ticket que je dois prendre pour :



Massy / versailles chantiers un simple ticket+ ??

Et Versailles chantiers / rambouillet



Peut etre un carnet de 10 ticket (on est deux + bebe) fera l’affaire plutôt que le pass navigo pour ce trajet aller retour sachant que je reste sur place à Rambouillet 2/3jours



Pour le bébé c’est gratuit ?????