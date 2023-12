Salut les gens.

Aujourd'hui je me suis fait plaisir et j'ai acheté une wii u à un amis.

Avec j'ai eu mario maker, mario 3d world, super mario bros u, mario party 10, zombi u et wind waker, 2 manettes pro wii u, 2 Wiimote officiel.

Le tout pour 200 balles en tres bon etat général.

Quel plaisir de retrouver cette console que j'avais revendu pour une switch en 2017.

J'ai trouvé twilight princess a 55 euros sur vinted, pour faire ce jeu que je n'ai jamais fait.

Et vous, que pensez vous de cette console?