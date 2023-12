La triple Alliance entre le Gondor, le Mordor et le monde des elfes vient de débuter:



Akatsuki a conclu des accords de capital et d'alliance commerciale avec Sony Group Corporation et Koei Tecmo Holdings, et a procédé à une cession de ses actions de trésorerie par le biais d'une attribution à des tiers, a annoncé la société.



Dans le cadre de cette répartition, Akatsuki attribuera 1 400 000 actions de sa société au groupe Sony (9,87 % du total des actions émises au 30 septembre 2023) et 1 130 000 actions à Koei Tecmo Holdings (7,97 %).



Dans les faits c'est assez classique au Japon, les participations croisées sont un moyen classique pour éviter les prises de contrôle étrangère d'entreprise Japonaises.



Quelque part le jeu Ronin est peut être un résultat de ses rapprochements. en tout cas Sony bouge puisqu'on parle qu'il essai d'empêcher Square Enix de trop faire ami-ami avec mMicrosoft.