Yo,Présentation d'un jeu dispo' en démo depuis un bon moment déjà. On commence par le commencement, Deep Rock Galactic (que j'ai présenté plusieurs fois ici) est un FPS aux environnements générés aléatoirement avec un level design contrôlé (comprenez par là que des salles, couloirs, embranchements etc. sont préconçus par les dév' et imbriqués les uns dans les autres de façon aléatoire). Le but ? On contrôle des nains de l'espace bossant pour l'entreprise Deep Rock Galactic, et on doit aller récupérer des ressources dans des grottes profondes de la planète Hoxxes IV.Evidemment, les grottes sont blindés en insectes géants très variés qui viendront troubler vos expéditions.Comme l'univers est cool, les dév' cherchent à l'approfondir avec l'annonce de 2 jeux.Rogue Core sera un FPS en roguelike dont on ne sait pour l'instant pas grand chose.Survivor est un jeu totalement inspiré de Vampire Survivor tout en reprenant évidemment le principe de Deep Rock.Aujourd'hui, on s'attarde sur Deep Rock Galactic Survivor dont une démo est disponible sur Steam pour les intéressés, où on reprend des mécaniques de Rogue-lite où les expéditions rapporteront de quoi faire évoluer vos classes de personnages pour les expéditions suivantes.Comme Vampire Survivor, on fait que se déplacer, les tirs sont automatiques. Le but sera de tuer un certain nombre d'ennemis, tout en minant les roches pour récupérer des ressources rares qui serviront à l'amélioration de vos personnages en fin d'expédition (perdue ou gagnée), ou l'amélioration de votre équipement pour l'expédition en cours.N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil et à vous y essayer si vous avez kiffé Vampire Survivor, en espérant que ça vous lance dans l'univers très cool de Deep Rock Galactic !Si vous avez le Game Pass Ultimate, notez que Deep Rock Galactic s'y trouve sur XBOX comme sur PC et est cross save entre XBOX et Windows Store (Play Anywhere).