Star Citizen

Quelle année pour le jeu de CIG ! La Citizen Con aura complètement changé la donne, pour faire de 2023 une année aussi exceptionnelle que 2022 en terme de revenus. Et si 2024 promet d'être l'année de la 4.0 avec l'arrivée de Pyro, les joueurs peuvent déjà se contenter de l'Alpha 3.22 qui vient tout juste de sortir.Une moto ( la X1 à 50€ ), une variante de vaisseau (le Cutter Rambler à 55€ ) et un nouveau vaisseau alien ( le San’tok.yāi à 270€ ) font leur apparition, aux côtés de nouvelles coupes de cheveux pour personnaliser son avatar, de nouveaux points d'intérêt et avant-postes sur les planètes et lunes ou encore du gameplay, permettant de décomposer un vaisseau pour en aspirer des matériaux (auparavant, seule la surface de la coque pouvait être aspirée).Comme à l'accoutumée, la liste des changements est longue, on regrettera simplement que les nouveaux nuages ne fassent pas leur apparition dans ce patch, mais plutôt dans une version 3.22.X voire plutôt 3.23.Voici la vidéo promotionnelle de cette Alpha 3.22 :Ainsi que celle du nouveau vaisseau alien, le San’tok.yāi de la marque Aopoa :