Star Citizen

Enfin plutôt Luminalia, mais c'est pareil.Du 11 décembre au 8 janvier, pour célébrer les fêtes de fin d'année tout en accompagnant l'arrivée de l'Alpha 3.22, Star Citizen se met au vert et rouge et passe en mode Luminalia (une tradition des Banu et des humains dans le Verse). Ce festival est l'occasion pour les joueurs d'acquérir le jeu à tarif préférentiel, dans la mesure où différents packs de démarrage (ou) sont disponibles en promotion, avec par exemple -15% sur le très versatile Drake Cutter, qui passe ainsi à 56,92€ ) et même -25% pour un vaisseau assez costaud comme le Nomad proposé ainsi à 79,51€ "seulement".Les vaisseaux les moins chers du jeu, comme l' Aurora MR et le Mustang Alpha sont également en promotion (-10%), si donc vous préférez plutôt débuter le jeu avec un vaisseau plus petit mais en ne dépensant que 45,20€.Les joueurs peuvent également jouer au calendrier de l'avent Luminalia , pour chaque jour remporter un cadeau différent, et ce du 11 au 22 décembre. Aujourd'hui lundi 11 décembre, ce sont ainsi 2 skins pour le Drake Cutter qui sont offertes.À bientôt dans le Verse !