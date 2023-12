Sans surprise, The Day Before se révèle être la déception attendue et peine à convaincre ceux qui ont sauté le pas pour mettre la main sur ce jeu de survie, longtemps en tête des jeux wishlisted sur la plateforme de téléchargement de Valve. Le titre affiche déjà une évaluation Extrêmement Négative avec plus de 2000 votes pour le moment. Dans les points noirs cités, une optimisation catastrophique, de nombreux bugs, un gunfight désastreux, une IA aux fraises et un jeu vide, bien loin des hordes de zombies à la Days Gone comme l’avait suggéré le jeu dans ses premiers trailers.10,048 évaluations dont 8,755 négativesQuelques avis:"Cela fait maintenant plus de deux ans que j'attends ce jeu avec impatience, et le résultat de mon attente est tout simplement une SOUPE de VOMI. C'est une véritable honte de sortir un jeu pareil sur Steam, même avec une excuse de pré-alpha. J'invite les décideurs à retirer ce jeu de la plateforme et à mettre en prison au plus vite les responsables !!!!""30 Minutes. C'est le temps qu'il ma suffit pour savoir que ce jeu n'en valait pas la peine. 90% des Bâtiments ne sont pas ouverts, les seules qui le sont sont identiques. Le jeu est très mal optimisé. Les zombies sont exactement pareille et la map est très petite. Le feeling des armes est correcte lorsque la visée ne reste pas bloqué ou que les zombies ne vous traversent pas, en faisant buger votre caméra par la même occasion. Je recommande d'attendre quelques mois, on le trouvera à une poignée d'euro""Belle est bien le scam qui était prévu.Un jeu vide, où sont passés les hordes ? Les alarmes qui avaient de l'impacte ? Les bâtiments lootables ? Pas un sur 20 ?Ah et parlons des zombies semi-dieu, 60 balles dans la tête sur un CRS ? Un groupe de zombie attention ! 4 Fois le même skin sur 5. Le downgrade, l'opti, les loots inutiles pour faire "du contenu". La mécanique des zombies qui sortent des voitures ? Super, sauf quand c'est à chaque voiture ! Bref, the scam before. Un système de banque, oui, c'est bien pensé, sauf que, faut sortir les sous du global à chaque fois, donc ce taper des allez-retours inutiles pour dépenser ces derniers, notre "safezone personnel" c'est quoi le but ? ça ne sert à rien, autant en jeu, que sur le papier, je ne joue pas à un WarZ like pour faire du Housing.""The Scam Before est réel !!!! la quenelle de l'année même un aveugle bénévole ferait mieux.Mais qu'est ce qu'il c'est dit dans sa tête le mec qui a fait le jeu ? tete de n'oeil et de pied nu tu nous a prit 40 euros pour ce chausson grillé. Merci UE5passez votre chemin PEACE"