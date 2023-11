- Le jeu de base sera désormais gratuit sur Steam.- Les propriétaires de KI Definitive Edition seront mis à niveau gratuitement.- Sinon l'édition 10e anniversaire coûte 30 balles si vous avez pas le jeu.- Ce sera dans le Game Pass.- Optimisation Series X et S avec support de la 4k- Divers équilibrages- Amélioration du Matchmaking- le retour d'Iron Galaxy Studio qui ont été à l'œuvre sur la saison 2 et 3

posted the 11/22/2023 at 10:30 PM by lalisa