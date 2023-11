Jusant va vous faire vivre l'aventure d'un personnage ayant pour but d'atteindre le haut du montagne et retracer en même temps les dernières années de ses habitants.

Le cœur de Jusant, c'est son gameplay lié à l'escalade : avec les gâchettes arrière des manettes, vous allez contrôler les mains gauche et droite de notre héros. Un principe simple, auquel il faudra quelques minutes d'adaptation.

Lors de ces scènes de grimpe, vous devrez assurer la sécurité du personnage en plaçant jusqu'à 4 mousquetons, vous sécurisant en cas de chute et vous évitant de refaire tout le chemin. A chaque chapitre, le jeu introduira une nouvelle mécanique (par exemple les insectes paroi) permettant d'éviter la monotonie des situations.

Seul vrai point noir du jeu : sa "narration". Loin d'être inintéressante, elle est cependant un peu lourde via les documents à trouver, et gâche un peu le rythme. Mais si comme moi vous rentrez dedans, alors c'est avec un certain plaisir que vous lirez ces bouts de vie. Jusant est un jeu très sympathique : rien de péjoratif, tous les jeux ne se doivent pas d'être des chef d'œuvres, mais Jusant peut lever la tête et regarder avec fierté ce qu'il a accompli.