J'ai enfin réussi à tous débloquer pour construire un vaisseau de classe B.



Évidemment il faut savoir où mettre les points de compétences dans l'arbre.



Mais après plus de 50 heure de jeux et niveau 31, le vaisseau carcéral que j'avais récupéré dans une mission , j'ai pû entièrement le modifier comme je le voulais....



Oui car ce que j'en avais fait avec des moteurs etc de classe A, c'était la mort assuré en 15 secondes, tellement que le vaisseau était trop lourd.



Du coup je me traînait avec le vaisseau de mantis le razor bidule, mais il commençait à devenir coûteux en pièce de vaisseaux pendant les combats spatiaux



Bref, la seul question qui me vient à l'esprit, c'est la limite de poids de soute admissible par la classe B des propulseur etc.



J'ai une valeur de 3000 pour la soute, du coup j'ai tous chargé dedans, les truc que je gardais dans mon coffre dans ma chambre de la loge.





C'était pénible, impossible d'y avoir ailleurs que dans la chambre , donc forcément....



Maintenant je peut remplir mes poches et les vidé sur le vaisseau,et ensuite revendre ce que je veux chez les marchands que je croise...



Mais pour le coup, que de temps perdu, le nombre de machin que j'ai pas ramasser...



Maintenant que j'ai un vaisseau qui me convient, je vais pouvoir accélérer sur l'histoire, qui franchement avec les rebondissements, et parfois les situations qu'on provoque on faisant des choix pas forcément compatible aux yeux de tous ...





Un super bon jeux, qui demande du temps, beaucoup de temps