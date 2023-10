Cela représente un nombre incroyablement grand de jeux entre les mains de joueurs du monde entier et maintient Minecraft fermement dans sa position de jeu vidéo le plus vendu. Cette étape impressionnante survient alors que Mojang Studios se prépare à célébrer le 15e anniversaire de Minecraft, qui aura lieu en mai 2024.Avril 2021 = 238 millions.Octobre 2023 = 300 millions.

posted the 10/15/2023 at 06:24 PM by lalisa