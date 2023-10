Bonjour,



J'ai eu une surprise à l'allumage de ma console aujourd'hui, j'ai un problème avec la croix directionnelle.

HAUT GAUCHE DROITE niquel ! Par contre le BAS ne fonctionne plus du tout.



J'ai essayer de réinitialisé mais problème non résolu, je suis bon pour un démontage du coup ?



Mais la croix étant une même pièce je comprend pas qu il y ai qu une direction qui marche pas et pas les autres.



Quelqu un à déjà eu ce problème ?



Merci