Je viens de terminer le jeu en 16h et je ne saurais dire si j'ai bien aimé ou détesté le jeu tellement le jeu est frustrant.Grosso mondo, nous suivons une histoire de conte de fée et de boucle temporel où on suit l'aventure de la nouvelle étudiante Lillet Blan qui est pris au piège de cette boucle et elle va tout faire pour résoudre le problème au sein de l'académie. Voila le topo, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnelle mais la fin est relié à Dragon Crown!Le gameplay est sans doute quelque chose qui va vous tilté pendant très longtemps du moins au début. Nous sommes dans un jeu de tower défense.On a plusieurs livres de magiques, chacun des livres à une spécifique qui lui est propre. Vous devez à chaque récolter des cristaux pour invoquer vos monstres. Le but est de détruire les runes adverses.-Le plus gros point noir du jeu c'est l'ergonomie du jeu! à la manette, c'est pas évident de sélectionner des groupes de monstres malgré la touche raccourcie!-Ensuite, le autocombat de vos mobs parfois, vous avez juste pas envie que vos mobs quittent votre défense or à chaque fois qu'un mob ennemie va s'avancer votre mob va tuer le mob puis il va chercher l'autre un peu plus loin et ça c'est relou! Surtout que vous avez fait en sorte de placer des tourelles pour gérer les mobs qui viennent vers vous.- Niveau difficulté, le jeu offre quand même du challenge, c'est ni trop facile ni trop dur même si vous allez sans doute recommencer pour savoir où sont les runes ennemis. Une fois que vous avez compris quels sont les mobs les plus intéressants à jouer ( je vous dis les plus forts monstres servent à rien) vous allez rusher avec pour les runes)Bref, c'est pas un jeu qui m'aura marqué! Mais j'attends énormément Unicorn Overlord