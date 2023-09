Bonjour, étant quadra, je commence à penser à une éventuelle reconversion professionnelle maintenant que je suis complètement basé en France, j'ai essentiellement bossé dans la communication et le graphisme et fait ma carrière jusque là à l'étranger et même si je suis en recherche d'emploi dans le domaine, j'envisage de plus en plus une reconversion professionnelle, je vois souvent des recommandations pour Data analyst, et autres trucs dans le Big Data, je voudrais vous demander ce que vous en pensez, ou si vous me conseillez autre chose ?