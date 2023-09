RAPPEL le gold degage le 14 septembre (DEMAIN donc) au profit du Gamepass core il est possible donc qu'a partir de demain vous ne puissiez plus profiter de ce dealvous pouvez soit passer chez eneba je vous explique tout ici https://www.gamekyo.com/blog_article471603.html soit par Gamivo j'ai fait le comparo 9 codes vous couterons 52€ a 61€ chez gamivo ,alors que chez eneba c'est 72€ a vous de voircreez vous un compte Gamivo /logez vousATTENTION lors d'achats CHEZ GAMIVO pensez a desactiver/decocher toutes leur merde (ya 2 moments ou ils essaient de vous la mettre comme g2a)ca apres avoir cliquer gamivo vous propose 3 plan (dont 2 entubages)selectionnez celui la ("basic plan")ensuite vous cliquez sur proceed to checkoutune fois le mode de paiement selectionné rendez vous en bas etMEME chose que tout a lheure selectionnez "basic plan"=>vous n'avez pas d'abo en cours:(vous allez pouvoir dans un premier temps convertir 3 ans de gold en 2 ans de gamepass ultimate)=> https://www.gamivo.com/product/xbox-live-gold-3-month (9 codes dans un premier temps vu que c'est le max avec le code promo lors d'un achat puis repassez a la caisse pour le reste vous pouvez utiliser le code promo a chaque fois)=> https://gg.deals/vouchers/?applicableOn=everything&shopName=gamivo (copier le code puis cliquez sur "go to shop" ensuite allez sur votre panier et collez le code promo )9 codes 3 codes gold + 1 code gamepass ultimate A UTILISER APRES avoir rentrer les 12 codes de 3 mois de GOLD=> https://redeem.microsoft.com/ (veillez a etre connecter sur votre compte MS sur lequel vous voulez etre abo ca serait bete d'ajouter les code sur un autre compte)soit(malheureusement ils ont enlevé le gamepass ultimate a 1€ le moisvous etes deja abo:c'est la meme chose mais avec 7 codes gold pour obtenir 1 an de gpu et sans la derniere etape (la conversion se fera automatiquement cette fois)ca devrait vous revenir a 46€/ann'oubliez pas c'est maxi 3 ans