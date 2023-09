L'autre point, c'est aussi la possibilité d'avoir trois armes dans le jeu : fini donc l'épée Mea culpa, et place à des armes qui seront tout autant des machines de mort que des clés pour résoudre des scènes de plateforme et avancer.

Dès le départ, nous observons quelques changements effectués, à commencer par les cinématiques qui sont maintenant des dessins animés. Mais soyez rassuré, le jeu est toujours en pixel art, et ça décroche toujours autant la mâchoire.

Après un 1er épisode qui avait su marquer les esprits de par son univers sombre, gore, ainsi qu'un gameplay sans concessions, l'équipe de The GameKitchen nous régale avec un 2ème opus.

posted the 09/12/2023 at 07:48 PM