Mes 2 compères ont parfaitement résumé cet épisode : Metal Slug 3 est l'épisode de la démesure ! Non mais sérieusement : à chaque nouveau jeu, je prends une nouvelle (énorme) claque !

La réalisation est plus qu'époustouflante : c'est juste l'un des plus beaux jeux 2D que j'ai jamais vus ! Les décors sont incroyables, les effets spéciaux sidérants (ces flammes...). Tout est destructible, tout se transforme en permanence.

MS3 est certainement incroyablement varié : désert, abysses, vaisseaux spatiaux, cimetière... et même une virée dans l'espace !

Comme Kim, mon niveau préféré est clairement le cimetière, infesté de zombies et qui vous permet surtout d'en devenir un (avec une attaque spéciale incroyable!). Les animations sont folles, le game design brillant et en constant renouvellement, et l'action est non stop !

Que lui reprocher ? Une difficulté clairement claquée au sol face à certains boss, mais qui appelle au dépassement et au pur skill.

Merci la version Arcade qui permet des parties endiablées avec des continus infinis ! Mention spéciale également à la B.O, excellente, mais aussi aux nouveaux véhicules, jouissifs. Une fois encore, ce nouvel épisode est une PURE dinguerie !