Il est clair que l'on pouvait hurler au scandale à l'époque à voir débarquer 1 an après sa sortie une version corrigée du second épisode, surtout au prix vendu (1500 francs!). 30 après, en noob total de la série, cela reste un point de détail pour moi.

Alors que dire de X qui n'ait déjà été dit par mes compères ? Pas grand chose, je vais donc répéter : X est certainement la meilleure version version du 2 : plus d'ennemis différents, plus d'armes, des effets graphiques améliorés ici ou là, et quelques passages un peu modifiés. Cela reste sympa mais pas de quoi racheter le jeu en payant plein pot.

Les ralentissements sont bien moins nombreux, mais toujours présents. Certains changements graphiques n'ont pas ma préférence par rapport à l'original, mais globalement, c'est toujours le même jeu, à savoir une énorme tuerie (peut-être mon préféré).

Globalement, j'adore les 2 versions : chacune a son petit plus. Merci une fois encore aux continus infinis de la version Arcade, sans quoi je n'aurais jamais vu le bout de cette excellente aventure. Pour conclure, que cela soit en vanilla ou en version X, Metal Slug 2 est un pur chef d'oeuvre et je vous conseille vivement de faire les 2 !