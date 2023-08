Pete Hines, responsable du publishing chez Bethhesda, dit avoir passé entre 150 et 160 heures sur Starfield et qu’il est toujours loin de s’approcher de la fin. Il dit avoir intentionnellement mis certaines choses de côté pour plus tard.Le mode New Game+ de Starfield est directement lié à l’histoire principale du jeu, mais reste différent de ce type de mécanique que l’on trouve dans d’autres jeux.Le jeu ne démarre vraiment qu’après la quête principaleBethesda prévoit bien de supporter les mods après le lancement. Les modders pourront créer des planètes, et bien plus[img=500] [/img]Le musée sur la Nouvelle Atlantide explique l’histoire de Starfield et permet de se familiariser avec les événements survenus durant les trois siècles de l’Histoire humaine.Il y a beaucoup d’easter eggs dans le jeu, c’est-à-dire des clins d’œil de Bethesda à d’autres jeux et/ou à des références hors Starfield. C’est souvent le cas dans les jeux Bethesda. Sur Skyrim, on a pu trouver des références à Star Wars, Pac Man ou encore Rocky.Il est possible de se laisser aspirer dans le vide de l’espace en essayant de monter à bord des vaisseaux.Il n’y a pas de limite de niveau dans le jeu.Il est possible d’avoir une prime sur notre tête, mais il existe des moyens de la faire retirer.Certains compagnons seront en colère contre vous si vous faites de mauvaises choses. Même les compagnons qui sont vraiment proches de vous.Il y a beaucoup de colonies qui disposent de leur propre peuple et quêtes à trouver en dehors des grandes villes du jeu.