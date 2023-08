Après les 4 épisodes reprenant le village Cocorico, le lac Hylia, le domaine Zora et la forêt Kokiri, Rwanlink nous présente sa vision du village Goron. Après quelques explications, une sympathique cut scene nous présente la scénette avec Darunia et l'affrontement très cinématisé contre King Dodongo.

posted the 08/02/2023 at 10:36 PM by skk