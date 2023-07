Résumé des fuites de Modern Warfare III par the game revolution:

-Il y aura beaucoup de bundles

-Décrit comme le Call of Duty le plus avancé de tous les temps

L'après-lancement le plus étendu de tous les temps

-Vous vous perdrez à nouveau dans les menus

-Le jeu mode zombie avec rounds revient avec "Kot der Untoten" et la carte bonus Zetsubou No Shima Reborn pour les précommandes.



Ce que nous savons maintenant sur Modern Warfare III de Sledgehammer Games par The Ghost of Hope:



Modern Warfare 2 (2009) Remastered Cartes

- Perks catégorisés en pièces d'"équipement" (casque/gilet/gants/bottes)

- Retour de la Perk Ninja

- Retour de la mini-carte classique

- Thème de couleur bleu



Insider Gaming croit savoir que l'Alpha interne de Modern Warfare 3, sous le nom de code " HailStröm ", a accéléré les tests de jeu avant la révélation officielle du jeu.



Comme l'a précédemment rapporté Insider Gaming, Modern Warfare 3 devrait être dévoilé début août et portera le nom de code "Jupiter".



Une image de HailStröm a été aimablement fournie par @PlayStationSize, qui a également révélé que la taille actuelle de l'alpha interne est d'environ 20 Go. Bien que nous ne puissions pas partager l'image de l'alpha interne en raison de violations potentielles des droits d'auteur, elle sera probablement intégrée ci-dessous à partir de Twitter une fois qu'un membre de la communauté l'aura trouvée.



Bien que Modern Warfare 3 soit le titre Call of Duty de cette année, on ne sait pas grand-chose officiellement sur le jeu. Insider Gaming croit savoir que le jeu est une suite directe de Modern Warfare 2 et qu'il a été conçu comme une extension massive de Modern Warfare 2 pendant une courte période.



Le mode guerre de WWII serait de retour dans MWIII.



Rappelons que MW3 est développé par l'un des pires studios à savoir Sledgehammer games avec les très mauvais Advanced Warfare, WWII et Vanguard.



En espérant que le mode zombie soit mieux que Vanguard, c'était aussi une honte.



Les dataminers ont trouvés un skin de Nicki Minaj et 21 savage dans les fichiers du jeu.

The ghost of hope, the gaming revolution, - https://insider-gaming.com/modern-warfare-3-alpha/