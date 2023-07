Une cour d'appel fédérale a déclaré qu'elle n'empêcherait pas Microsoft de conclure son acquisition d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, infligeant à la Federal Trade Commission sa deuxième défaite majeure cette semaine dans une affaire impliquant l'avenir de l'industrie du jeu vidéo. La décision de la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit est un coup dur pour les responsables antitrust qui avaient demandé une injonction d'urgence d'une décision d'un tribunal inférieur de mardi autorisant la conclusion de l'accord. Cette combinaison devrait faire de Microsoft le troisième éditeur de jeux vidéo au monde après Tencent et Sony. Selon les termes de l'accord, Microsoft a jusqu'au 18 juillet pour réaliser la fusion, bien que les deux sociétés impliquées puissent mutuellement chercher à prolonger le délai.

