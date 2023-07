Bonjour à tous,J'ai une énorme envie d'un jeu de construction mais j'aimerais quelque chose sur le Switch.Je cherche quelque chose qui peut me permettre de construire des villes avec ses réseaux de bus/tramway.Si on a vraiment rien sur Switch, n'hésitez pas à partager des noms de jeu sur d'autres supports.Merci à tous

posted the 07/14/2023 at 02:18 PM by zmaragdus