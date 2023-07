C'était Jean-Claude Van Damme qui devait jouer la première version du PredatorAvant qu'il décide de partir (ou qu'on le décide).Il sera remplacé par Kevin Peter Hall et une autre version du Predator.Pour les anecdotes, la première version du Predator sera recyclée dans un autre film et lors du casting de Bloodsport, JCVD avait dit qu'il avait déjà tourné avec Schwarzenegger. Le producteur du film a appelé son homologue pour vérifier. Toutefois ce dernier n'ayant pas tous les noms des acteurs en tête, il s'est juste contenté de regarder la liste du film, et effectivement JCVD y figurait.Ne voulant pas rater une occasion de profiter de la notoriété de Schwarzenegger et de tout ce qui pouvait s'y rapporter, JCVD a été choisi (et sa carrière a été lancée).Vu la gueule du premier Predator, je crois qu'il s'en est fallu de peu pour que le film ne rejoigne pas la catégorie "nanar"