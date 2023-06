1 South of Midnight de Compulsion Games

2 Perfect Dark de The Initiative

3 Clockwork Revolution de inXile Entertainment

4 Hellblade 2 : Senua's Saga de Ninja Theory

5 Project Mara de Ninja Theory

6 Avowed par Obsidian

7 The Outer Worlds 2 par Obsidian

8 Fable de Playground Games

9 Everwild de Rare

10 Forza Motorsport par Turn 10

11 State of Decay 3 par Undead Labs

12 Age of Mythology, supervisé et géré par World's Edge, par Relic Entertainment

13 Ara : History Untold via Xbox Global Publishing, par Oxide Games

14 Contraband via Xbox Global Publishing, par Avalanche

15 Microsoft Flight Simulator 2024 via Xbox Global Publishing, par Asobo Studio

16 Towerborne via Xbox Global Publishing, par Stoic Studio

17 Projet sans titre de Kojima via Xbox Global Publishing, par Kojima Productions

18 Starfield par Bethesda

19 The Elder Scrolls VI par Bethesda

20 Indiana Jones par MachineGames



IL ne manque plus que id software zenimax online certain affinity the coalition FH6 double fine (d'autres xgp ,tango et arkane? )

et on aura la full liste de la gen Xbox series