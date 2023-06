Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une vidéo de pure nostalgie en revenant sur Naruto Gekito Ninja Taisen 4.Un jeu de combat sortie exclusivement sur gamecube et qui avait un multijoueur extrêmement fun !Vous y avez joué à l'époque ?En bonus petite vidéo purement détente et délire ou je met met en tête de chercher Spider-man 2 (depuis le gameplay est dispo et j'ai hate d'en voir plus ! )Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg