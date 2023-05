Star Citizen

Ce n'est un secret pour personne, la mise à jour 3.18 a fait énormément de remous. Repensant les fondamentaux techniques du jeu pour introduire la persistance serveur par serveur, elle a généré de très nombreux problèmes rendant le jeu difficilement jouable depuis mars, même si la situation s'était déjà améliorée depuis quelques temps grâce aux patchs 3.18.1 puis 3.18.2.La 3.19 rend enfin le jeu (à peu près) jouable à nouveau, en plus d'apporter du gameplay, de nouvelles missions et de nouveaux environnements de jeu. Elle prépare aussi le terrain pour l', un événement ayant lieu dans le jeu et pendant lequel les joueurs pourront s'essayer à tous les vaisseaux de combat que propose Star Citizen. Du 19 au 30 mai 2953 (enfin 2023 quoi), le jeu sera aussi gratuit pour toute personne ayant un compte sur le site officiel du jeu, robertsspaceindustries.com Parmi les grosses nouveautés de cette 3.19 :- Un mode débutant, permettant aux très nombreux nouveaux de s'essayer au jeu et d'en comprendre les mécaniques,- Le rayon tracteur peut maintenant être utilisé pour détacher des items notamment des carcasses de vaisseaux (missiles, tourelles, etc.) pour les appliquer sur votre vaisseau,- La mégapole Lorville a été refaite pour devenir visuellement époustouflante,- Le gameplay minage a été énormément changé et amélioré,- Le gameplay recyclage dispose désormais de contrats,- Les fans de PvP peuvent faire s'en donner à cœur joie avec une nouvelle mission/instance de combat sur MicroTech.Le patch note complet peut se lire sur cette page Pour découvrir tout cela en vidéo :