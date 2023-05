Salut,Je cherches des personnes interessées pour jouer a street fighter 6 online avec moi .Il suffira juste de download parsec et j'envoi le lien du stream de la partie pour jouer.Déja testé avec mon frere et ca c'est fait sans lag ^^Préférence aux personnes qui jouent plus ou moins bien quand meme

Who likes this ?

posted the 05/08/2023 at 09:08 AM by fuji