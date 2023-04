Tim Stamper, le co-fondateur de Rare, qui s'était jusqu'à présent montré plutôt discret, semble enfin se décider à ouvrir ses archives via son compte Twitter, avec des trésors que beaucoup rêvent d'essayer !Pour rappel, il s'agissait de la 1ère version de Conker, qui devait se situer dans un univers mignon et enfantin ; la version GB Color est d'ailleurs l'adaptation de ce projet. En concurrence avec d'autres productions internes de Rare (Banjo & Kazooie, Donkey Kong 64...) et celles de Nintendo, Twelve Tales Conker a finalement été "annulé" pour être retravaillé et finalement devenir un tout autre jeu, Conker's Bad Fur Day, à l'ambiance... différente !Rare avait communiqué assez récemment sur ce projet abandonné - ou plutôt, récupéré à d'autres fins. Le jeu devait en effet être un RPG sur le thème de la piraterie, mais le projet alors trop ambitieux pour le studio, et trop différent de ce qu'il avait proposé auparavant, évoluera : d'abord avec le remplacement du garçon initialement envisagé par l'ours Banjo ; puis la transformation du projet en un jeu de plateformes qui allait devenir Banjo & Kazooie !Rare reviendra bien plus tard au thème de la piraterie avec Sea of Thieves.Tim Stamper a sans doute encore de nombreux trésors dans ses archives (Jet Force Gemini ?), mais après le prototype de Dinosaur Planet (Starfox Adventures), voilà 2 "nouveaux" prototypes qu'on aimerait bien essayer !Sur son compte Twitter, vous pouvez voir les intros des prototypes tourner sur une Nintendo 64 !J'en profite pour faire un peu de pub pour mon dossier sur le studio Rare, publié sur gameforever !=> https://www.gameforever.fr/rare.php