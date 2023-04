Découvrez pour la première fois l'une des variantes les plus coriaces de l'ennemi vampire de Redfall, la Tour. Invoquée dans un déluge d'éclairs rouges, la Tour de Redfall ne manquera pas de vous donner du fil à retordre, à vous et à votre équipe, mais vos efforts seront généreusement récompensés par un butin des plus agréables.