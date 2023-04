Je me suis pris le troisième volet de la franchise Atelier Ryza en attendant les futurs grosses sorties. Après avoir passer plus de 200h sur tactique ogre, j'avais besoin d'un jeu relaxant. En tout cas, ce que j'ai pu constater c'est que le jeu propose trois grosse map à visiter , il y'a de l'exploration à faire, le jeu est très chill, il est dans la lignée des 2 autres opus et le patch a réglé les défauts visuel du jeu. Quand j'ai commencé le jeu day one, il y'avait du flou dans les décors en arrière plan ça faisait mal aux yeux.Ensuite voila quelque goodies que j'ai acheté quand j'étais au japon, je suis revenu, il y'a quelques jours avec le seum d'être de retour.