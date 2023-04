Une tension à son paroxysme, un jeune Kiryu paumé, accusé (à tort) de meurtre et la rencontre avec 3 capitaines puant de charisme servis par de vraies gueules de cinéma.Cette scène m'a fait tomber amoureux de la saga Yakuza. Je n'ai plus décrocher après.Merci à ce youtuber pour l'avoir proposé en HD et patchée en français.