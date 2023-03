Salut à tous, je recherche le nom d'un jeu game boy. C'est un jeu dans lequel on doit tracer des lignes afin de s' approprier la parcelle de terrain, sans se faire toucher par une sorte d' éclair qui rôde sur le terrain. Je ne sais pas si ma description va bcp vous parler.

posted the 03/24/2023 at 12:04 PM by j49