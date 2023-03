https://twitter.com/CounterStrike/status/1638580074126659584



Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 est une refonte de chaque système, de chaque élément de contenu et de chaque partie de l'expérience C-S.



- Counter-Strike 2: Moving Beyond Tick Rate :



https://youtu.be/GqhhFl5zgA0



- Counter-Strike 2: Leveling Up The World :



https://youtu.be/ExZtISgOxEQ



- Counter-Strike 2: Responsive Smokes :



https://youtu.be/_y9MpNcAitQ



- Au programme, on retrouve une refonte complète du gameplay et un réalisme accru, notamment à travers la mise en place d’un environnement beaucoup plus interactif qu’auparavant. L’une des vidéos détaille le nouveau fonctionnement des fumigènes avec l’arrivée de la fumée volumétrique se dispersant de manière plus réaliste.



- Nous retrouverons les mêmes cartes que dans les anciens opus, mais là encore, Valve a effectué une large refonte visuelle de ces dernières avec l’introduction d’un nouveau moteur graphique, de textures et de reflets bien plus réalistes. L’outil de création de maps bénéficiera aussi de ces améliorations. Enfin, le gunplay sera également revu avec la suppression du système de « ticks » bien connu des joueurs de Counter Strike. La précision des mouvements et des tirs sera accrue.



- Toutes les autres nouveautés seront dévoilées cet été. Les tests limités de Counter Strike 2 débutent dès maintenant pour une poignée de joueurs et une pré bêta sera lancée à l’approche de la sortie du jeu qui est quant à elle prévue pour cet été. Counter Strike 2 sera proposé gratuitement comme une mise à jour de CS:GO.