Yo,Comme déjà fait précédemment avec d'autres jeux comme Century, une petite vidéo pour parler un peu de Exoprimal. C'est pas moi à la manette mais j'accompagne en mode découverte et la première chose qui m'a frappé, c'est que non, on n'est pas sur du Left 4 Dead like, mais sur un jeu PvPvE.Je ne vais pas trop m'étaler, la vidéo parlera mieux que moi, pour tous les intéressés qui ne veulent pas prendre le temps d'installer le jeu pour le tester lors de la bêta !