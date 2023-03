Dans le cadre du rachat d’Activision MS cherche a convaincre les régulateurs qu'ils ne cherchent pas soustraire call of duty des autres plateformes

,pour se faire ils signent des deal de 10 ans de sortie de COD sur d'autres plateforme actuellement Nvidia et Nintendo ,et aujourd’hui ils annoncent avoir signer avec Boosteroid (une compagnie ukrainienne de cloud gaming ,MS met aussi en avant le fait de supporter l’économie ukrainienne tant qu'a faire ^^ )



et c'est dans le cadre d'une interview avec le Wall Street Journal que Brad Smith déclare que d'autres Deal de 10 ans suivront dans les semaines a venir (on peut penser a Amazon luna )



il déclare aussi être prêt pour le tribunal si les régulateurs décident de bloquer le deal sur l'argument de la non disponibilité de COD