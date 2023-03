Salut tout le mondeJ'ai runné sur Goldeneye l'autre soir, et j'ai filmé tant qu'à faire. Pour ceux qui ne conaissent pas, speedruner les niveaux dans ce jeu permet de débloquer des cheats, l'un des plus célèbre est l'invincibilité, qui se débloque si on termine Facility en moins de 2:05 en mode 00 AgentMon run réussi est à 42:15 dans la vidéo...

Who likes this ?

posted the 03/10/2023 at 09:33 AM by fdestroyer