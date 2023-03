Je viens tout juste de lancer WoLong et je me rend compte que je n’étais pas au courant de cette info.C’est un véritable Soul quoi, c’est vraiment devenu un standard de Game Design. Bref de quoi mettre tout le monde d’accord, les Noo…. les joueurs les moins expérimentés pourront donc trouver des solutions pour réussir à en voir la fin.Je pense que c’est ce qui explique aussi pourquoi il n’y a pas de choix de difficulté.

posted the 03/02/2023 at 12:29 PM by 117