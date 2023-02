article



Salut tous amis joueurs,oui je sais, nous sommes le 26 fevrier 2023 et je sors mon bilan d'année maintenant.C'est de plus en plus dur d'écrire des articles avec le train de vie actuelle mais je tiens à toujours les faire et il fallait que sorte cet article des tréfonds de mon pc.Et pour cette année, je fusionne le bilan et le top.allez on y vaEn refaisant le point sur l’année 2022, je dois reconnaitre que cette année a été mouvementé avec des bons côtés comme de mauvais, ce qui donne une année ultra contrastée.Sur le plan du travail, j’ai eu un début d’année avec beaucoup de mouvements, ce qui génère du stress avec un retour au calme en été. J’ai tout de même beaucoup appris de cette épreuve. D’ailleurs petite parenthèse paramédicale, si l’an dernier je disais que le titanic coulait alors qu’on continuait à jouer les violons sur le pont. Cette année, j’ai l’impression que nous commençons tous à courir vers la queue du navire.Sur le plan perso, le milieu d’année s’est conjugué avec un +1 dans la famille. Supers moments de life tout court avec un déroulement qui, cette fois ci, s’est déroulé presque normalement. Du coup, ça entraine plus de temps pour la famille et necessite de devoir faire des choix, c’est devenu obligatoire. Ca a ausssi entrainé des giga coup de stress avec la grosse épidémie de cette fin d’année. C’est la charge parentale on va dire.Avec ceci, une longue séquence de rénovation de maison qui a pris un temps et un fric de fou et dont les derniers détails sont réglés qu'il y a quelques semaines. C’était ultra chiant à la longue.Ajouté à cela, une vraie blessure de sportif vieillissant qui me tombe sur la gueule me forçant à ralentir mon élan cette année.Sans oublier, l’actu générale avec les élections françaises, la guerre en Ukraine et les divers pénuries.Bref, tout ceci pour dire qu’il y eu un sacré mélange d’évènement en 2022 qui me laisse un bilan mitigé, de stress incessant, de fatigue mais aussi comme la fin d’un truc. Et aujourd’hui, il y a un paramètre que je prends de plus en plus en compte : Le temps incompressible. Un temps que tu dois répartir non plus pour soi, mais pour tout le monde. C’est peut être la chose la plus frustrante de cette année, ne plus arriver à faire ce qu’on veut. Les priorités ne sont plus les mêmes.D’un point de vue général, je ne retiens que 3 actu majeures:C’est l’actu de ce début d’année qui a fait l’effet d’un véritable tsunami et d’un basculement soudain des rapports de forces. Bien que ce rachat n’est toujours pas validé au moment où j’écris, cette affaire est aujourd’hui un véritable feuilleton. Mais nous nous y trompons pas, il y aura un avant et après cette affaire et ça va changer l’industrie du jeux vidéo.80€ un triple A imposé par sony, les autres éditeurs semblent de plus en plus enclin à suivre cette voie là aussi car je lis de plus en plus de news en ce sens.La hausse de la ps5 restant toujours dur à trouver passant de 500 balles à 550 ballesL’annonce du prix du PSVR2 à 600€La montée de prix du meta quest 2Dans un monde où le niveau de vie est devenu de plus en plus chère et où l’industrie du JV se porte extremement bien, je trouve ça presque indescent de faire ça.Ca s’explique bien sûr mais je trouve qu’il y a des moments pour faire et je trouve que le timing n’est pas bon du tout.Dépot de bilan de gameblog, licenciement chez canard PC, hausse du cout du papier pour les magazine, burnout de pigistes et enfin chute de gamekut avec le départ de sa rédaction.L’année 2022 pour la presse JV française a été noire.La chute de gamekult est pour ma part quelques chose de symbolique. Internet a fini par imposer un modèle où une rédaction de journalistes éditorialistes n’a plus sa place. Aujourd’hui, place aux individualités, aux influenceurs…Et surtout le covid a accélérer les choses car cette année, peu de grosse annonces, et même peu de Ndirect, playstation experience ou microsoft. Tout se fait maintenant sur des blogs sur les tempo imposé par les éditeurs.Pas étonnant les leak pour ma part.Déjà une frustation à noter: le steamdeckJe n’ai pas pu me l’offrir vu la montée des factures et cette put… de rénovation de baraque.Cette année, j’ai joué à beaucoup moins de jeux. Par contre, question temps de jeu je dois être équivalent.Une année à diviser en deux, une période elden ring et une période non elden ring tout simplement.Elden ring qui m’a pris de février à juillet et puis j’ai pu jouer d’autre jeux.La ps5 a essentiellement tourné cette année pour toutes la familles. Elle sert même de lecteur bluray 4k et box à crunchyroll. Elle devient un élément central de mon salon.C’est une console qui m’a servie pour Elden ring et quasi toutes les nouveautés. Elle est aussi la console de tekken 7 et de jump force pour les kids.La switch reste toujours la console des enfants avec du pokemon, du minecraft, du smash a gogo. Je n’ai joué à aucun jeu switch pour ma part cette année. Tout simplement car cette console m’a été confisqué. Alors que j’ai refais une bonne ludothèque dessus. Cela dit, je peux dire que pokemon épée,bouclier, écarlate, violet, minecraft, switch sport, just dance, smash et mario kart et kirby et le monde oublié ont essentiellement tourné dessus.Côté microsft, j’ai pu avoir un certain temps la xbox serie X avec un gamepass où j’ai pu profiter de quelques jeux bien sympa comme immortality et tinykyn. C’est un bonne console, le cloud gaming fonctionne super bien, pratique pour tester des jeux rapidement comme hitman ou power wash simulator. Pour ma part, je considère le gamepass comme une plateforme de test avant d’acheter purement le jeu.Pour le reste, ma ps4 reste ma console de secours quand le salon est pris ( merci le transfert de save en cloud) et je me suis surpris à rallumer la ps3 de temps en temps.Et coté PC, ça reste pauvre au final. Mais elle m’a servie pendant une petit isolement Covid en jouant à deux petits jeux comme rhythm doctor ou rejouer à indy and the last crusade. Par contre, j’ai fini deux jeux mais deux très bon jeux: the case of the golden idol et inscryption.J’ai aussi un regret cette année, c’est de ne pas pu faire un petit jeu retro, je n’ai pas pu me rallumer une wiiU ou une ps3 pour faire un vieux jeux tel qu’un zelda skyward sword ou metal gear solid.Un jeu très moyen basé sur une direction artistique, soit un hommage film de samurai en noir en blanc, avec un mix de plan vue entre des plans cinématographiques et des plan de profil pour les combats.Le gameplay est est assez riche mais cela devient très vite redondant et ennuyant. A la fin, c’était plus un déplaisir qu’un plaisir. En fait, je sens bien que le concept du jeu reposait sur son gameplay au sabre en vue 2D et que tout le reste c’est de la promenade pour aller à la prochaine séquence de combat.Bref, c’est moyen moins.Ayant déjà fait Stanley Parable, il y a quelques années, je voulais savoir quelle surprises allais-je trouvé dans cette nouvelle version qui pour le coup sort sur console.Et bien c’est une sorte de version ++, fort surprenant en nouveau contenu. J’ai été très surpris par la qualité et le nombre des ajouts.Jeu de curiosité mais qui fini vite par me tomber des mains une fois les surprises faites. Et je suis persuadé que je n’ai pas tout trouvé.Un yakuza avec un détective à la place de kazuma kiryu. Yagami semble plus en phase avec l’époque d’aujourd’hui. Jouer un avocat/ detective change un peu le point de vue dans une histoire assez sombre et bien raconté ( quoique des fois). Mais bon, les yakuza sont juste à coté, yagami n’est pas yakuza mais il est très bien entouré donc….C’est un autre yakuza avec un nouveau héro.En revanche, yagami est très charismatique à sa façon, il ne dégage pas la puissance dormante d’un kiryu mais il est beaucoup plus félin et sa palette de coup est ultra stylé.Bon moment, la dose de kamurocho annuelleAyant bien apprécié les précédents jeux de Sam Barlow comme her story et telling lies, ce jeu m’a bien sûr titillé ma curiosité et ça tombait bien, sa date de sortie tombait pile poil au moment où on m’a prêté la xbox serie X avec un gamepass. Excellent moyen de tester le jeu.Immortality se présente comme ses prédécesseurs avec la gestion d’une base de données de séquences vidéo.Sauf qu’ici les bouchées ont été doubles car la réalisation de ces séquences sont toutes d’un niveau supérieurs. La gestion du moteur de recherche est aussi plus intuitive car il suffi maintenant de faire pause sur une séquence et de sélectionner quelque chose sur l’image pour basculer sur une nouvelle séquence video. Par exemple, la première video est une interview, et si on clique sur le présentateur, on va voir une autre vidéo avec ce même présentateur.L’histoire est simple, Marissa Marcelle est une actrice qui a disparu mystérieusement et il nous faut visionner les interview, répétitions et rush des trois films auxquels elle a participé pour comprendre ce mystère. Il faut préciser qu’aucun des trois film ne sont sorties. A travers notre enquête, nous pouvons apprécier les différentes époques et ambiance de tournage des trois films, et la chose que je peux déjà dire est que Immortality est un hommage et une déclaration d’amour au cinéma.Ce jeu est assurément le meilleur jeu de Sam Barlow à ce jour.A noter que le jeu au pad est intéressant grace au vibration de la manette ( j’en dis pas plus) et que ce jeu se destine à 16 et plus à cause de scène très osé et de sequence quasi inquiétante, voir terrifiante.Un beat them all ultra sympathique avec plusieurs perso atypique. Un jeu à l’ancienne avec la possibilité de jouer a plusieurs. Perso j’ai jouer avec mes deux garçons, un moment assez rare pour avoir un jeu stylé qui se joue à trois. Bon moment de famille.petit jeu indé rafraichissant. On y incarne un chat dans un monde cyberpunk post apo. Le gameplay est très adapté à un chat. Jeu court mais très joli et très plaisant.Un des premier jeu ps5 que j’ai fais. Subnautica a été l’un de mes plus gros coup de cœur de cette gen et donc jouer à cette suite est une obligation pour moi. D’ailleurs il est important de souligner que ce jeu était à la base un dlc avant de prendre de l’ampleur de devenir un jeu à part entière.Au final, ce jeu est une bonne suite, j’ai retrouvé toutes les sensations du jeu initial avec l’aspect survie, recherche, prospection, construction mais effectivement j’ai plus sentie le dlc qu’une véritable suite. Qui dit même formule au final donc c’est un très bon jeu. Mais malgré l’ajout de l’environnement polaire, du ver de terre des neiges, de la moto et de l’ajout du “train sous marin”, je n’ai pas eu mon lot de surprise, j’étais en terrain conquis.Les biomes sont plus jolie et la map semble plus petite que subnauticaPour une fois, je dois remercier les youtubers et plus exactement “game next door” dont ses goûts et son approche du JV se rapprochent fortement des miens. Et quand lors d’un vidéo bilan, je vois un jeu si haut, que je ne connais pas, être cité. Je fais immédiatement pause, je me renseigne et je le prend direct la démo sur steam.Et telle ne fut pas ma bonne surprise…..La démo se transforme imédiatement en achat tellement j’étais dedansCe jeu est un jeu d’enquête qui se présente comme un point n click des anciens temps. Avec une DA ultra retro, discutable mais tellement raccord, ce jeu nous met en scène des tableaux de meurtres pris à l’instant T de l’acte. La scène est figée dans le temps dans une sorte de boucle de la dernière seconde .Le but sera de cliquer sur les objets, les personnages pour faire apparaitre des mots, adjectifs et verbes. Le tout pour comprendre la situation auquel nous assistons, qui est qui, quel est la victime et qui est le meutrier.Pour se faire, il faudra ensuite basculer à la 2eme partie du tableau dans une sorte de carnet où il faudra identifier les personnages et completer des phrases à trous pour résoudre le meurtre.Si au début, c’est rigolo et simple, par la suite, ça devient de plus en plus complexe et toujours aussi intéressant.Chaque tableau propose une situation bien différente qui semble indépendante mais on comprendra qu’il y a un gros fil rouge entre les affaires.Il y a juste une affaire tellement complexe où il fallait presque résoudre des équations et faire des calculs pour compléter les trous que j’ai trouvé trop tiré par les cheveux. Mais, avec le recul, c’était sympa.Bref, pour ceux qui ont aimé The return of the Obra Dinn, vous allez adorer ce jeu. Il ne le dépasse pas mais il a de bons arguments.Il est le cadeau surprise de Noel.Seul bémol: anglais seulement.Obra dinn/ 20Un jeu tiraillé entre une envie de faire un jeu ouvert et son histoire. C’est vraiment la suite du premier avec quelques potards poussé en plus. C’est un véritable 1,5 qui aurait dû sortir 1 ou 2ans après. Jeu ps4 par sa structure.C’est le même jeu, donc avec les mêmes qualités en terme de gameplay et les bouchées ont été doublées sur le contenu quête secondaire. Chaque monde va avoir un couloir narratif puis une partie en semi ouvert qui s’ouvre pour les quêtes secondaires. Voir même plusieurs bulles de map qui apparaissent en cours de jeu voir même après le jeu. Il y a une générosité sur les quêtes secondaires, mais une histoire principale très discutable, avec un gros copié collé de la structure narrative du premier, un début excellent, puis rien, un boss dragon, deux boss dragon, puis accélération et c’est la fin. Le traitement de Atreus est pour ma part raté et lourd, certain passages sont certes réussi dans la relation Kratos/ Atreus mais franchement ce theme de l’adolescence est à la foie survolé et amené au forceps je trouve. Et Atreus est chiant pour ma part globalement.L’histoire est m’a paru oubliable bien que la mythologie soit bien exploitée.Et c’est raté selon moi en terme de mise en scène, en terme de surprise, de boss, d’ampleur.Mais en réalité, je crois que mes attentes ont peut être été trop hautes pour ce jeu. Je m’attendais à une différence entre god of war 2018 et celui ci équivalente à celui entre god of war 1 et god of war 2 à l’époque de la PS2. C’est à dire un jeu reprenant le même concept avec tout en mieux, meilleur rythme, meilleur boss, meilleurs décors, un jeu à grosse démesure à 100 à l’heure. Ici, je suis passé par un sentiment emerveillé avec le début du jeu pour être décu au cours de l’aventure voyant que plus rien n’avance avec un final que je trouve bof, presque nanardesque. Je ne critique pas les deux derniers combats mais le recit et l’ampleur du récit. Je pourrais faire la même analogie avec metal gear solid 4 où tout doit être là de gré ou de force. Il en découle des personnages pas intéressants du tout, tout droit sorti d’un mortal kombat. Et c’est dommage car le parti pris initial du traitement de la mythologie nordique était vraiment intéressant ( Thor, Odin, Asgard).Malgré ça, il est 5eme de mon top car ça reste basé sur god of war 2018 dans sa structure et son gameplay et ça reste bon. Et il faut noter quand même que les graphismes sont super impressionnants pour un jeu ps4, pareil pour le gameplay qui reste excellent.Jeu fait en début d’année 2022. Je me suis fié au retour le concernant et bien que je ne suis pas fan de base au jeu de carte en jeu vidéo, ce fut une belle surprise. Le jeu commence par un jeu de carte qu’on est obligé de faire face à une personne inquiétante pour lequel nous ne voyons que les yeux et son ombre dans une cabane sale de foret . Très vite, ce jeu de carte se mêle à un simili d’escape game car il sera possible de quitter sa partie pour visiter la cabane pour nous sommes emprisonnés. C’est un rogue lite, c’est à dire que la mort sera omniprésente avec nouvelle rejouabilité aux combinaisons aléatoire. Chaque nouvelle parties sont différentes mais chaque mort fait comprendre le lore et donne de nouvelles capacités pour tenter cette partie de carte. Ce jeu m’a bien marqué grâce au twist que ce jeu m’a réservé, son OST qui est mémorable, surtout dans la 2eme partie de jeu et son histoire qui va “out of the box”.Tout est cohérentsJeu commencé sur le xbox game pass que j’ai vite lâché au moment du tuto la première fois. Et petite parenthèse sur les abonnements, voilà justement le gros problème des abonnements: avoir le risque de perdre très vite les joueurs au moindre soucis dès les première minutes du jeu. Le seuil tolérance devient presque aussi bas que l’époque ps1/ps2 où ça piratait à balle. En parallele, ce jeu n’aurait pas pu tomber dans mes mains s’il n’était pas proposé dans le gamepass donc… ça se discute.Bref, après une deuxième session, ce fut énorme surprise, étonnamment addictif, mignon. Effet de collectionnite et de complétion garantie.Jeu de plateforme 3d mixé avec des personnages en vrai 2d. Un jeu fait avec des pots à l’ancienne avec les ingrédients de 2022. C’est frais, c’est simple, durée de vie juste. Oui. Le jeu est additcif grace à un level design bien foutu, on ne peut plus s’arreter.L’OST tourne en boucle dans le niveau et heureusement elle est géniale.Après avoir fait brother que j’ai beaucoup apprécié et a way out que j’ai moins apprécié, il fallait que je fasse it take two, surtout que depuis ce jeu avait gagné des titres. Le problème est qu’il fallait que je trouve quelqu’un pour le faire avec moi. Et puis, j’ai découvert que mon fils se débrouille mieux au JV donc finalement ce sera lui mon partenaire de jeu.Et quelle surprise, quelle claque dans ce jeu. Quelle générosité!Si a way out explorait le concept de jeu jouable à deux écran splitté, It take two enfonce la porte semi ouverte d’un coup pied. Tous les potard du concept sont au max.Rappel du jeu:On y joue un couple en passe de divorcer. Leur fille va indirectement leur jeter un sort qui va les transformer en mini poupée. Toute l’histoire ne sera ensuite qu’un prétexte pour proposer divers mondes fantastique. Car si a way out se voulait dans une mouvance réaliste, ici c’est du fantastique et donc toute chose est possible.Ce qui va laisser au jeu de nous proposer énormément de situation de jeu à deux. Ce jeu est d’une richesse en proposition de gameplay assez incroyable, à chaque chapitre une situation différente et donc chacun des joueurs aura différents pouvoirs. Le jeu se renouvelle continuellement à tel point que je ne sais comment ils vont faire pour leur prochain jeu tellement j’estime qu’ils sont exploité leur concept à fond.Mon fils et moi, on s’est éclaté comme jamais et je me suis surpris à basculer de indifférent au début à étonné en cours de jeu jusqu’à être complement convaincu.De plus, la réalisation est excellente, la musique est excellente, il y a des boss en plus.Non, il y a des jeux où je me demande comment Nintendo n’a pas pu penser avant tellement c’était un truc qu’ils aurait pu faire.Un vrai coup cœur qui mérite AMPLEMENT son titre de jeu de l’année, tellement il innove, tellement il donne et tellement c’est maitrisé.Bravo Fares, j’attends ton prochain projet et merci de nous proposer ce type de jeu.Quoi dire de plus sur Elden ring, tout à déjà été dit toute l’année. Je ne fais pas dans l’originalité non plus car, comme pour beaucoup de monde, elden ring est le meilleur jeu de 2022 auquel j’ai joué. Néanmoins, pour ma propre postérité, il faut que j’en dise quelques mots.Elden ring c’est Le jeu qui a pris mon temps entier de jeu de fevrier à mi juillet. Il faut savoir que ça reste incroyable pour moi car je n’ai jamais pu commencer un jeu from software auparavant. Mes divers tentatives de Demon soul sur ps3 à l’époque m’avait complètement refroidi et je ne suis jamais arrivé à rentrer ni dans demon soul, ni bloodborn, ni sekiro, bien que les univers présenté étaient très attirant. De plus, j’ai divers potes qui ont fait ces jeux qui m’en disaient que du bien. Je suis vierge des Soul et pourtant j’ai platiné elden ring. Incroyable.Alors pourquoi une formule si hermétique à moi auparavant à reussi cette fois ci à s’emparer de mon âme pendant 5 mois?Je pense déjà que c’est grâce au monde ouvert, c’est l’apport d’elde ring me permettant les esquives des bossLevel design incroyablesorte de megaman des années 2020richesse des possibilitésboss excellentsPoint négatifHistoire dense mais narration nul. On s’en foutrait.Réutilisation des boss et des ennemis à outrance. Dragon rouge, bleus, jaune….Chevaliers du creuset..Les deux plus gros défauts du jeuIl me reste à dire un petit mot sur quelques hors top car ces jeux n'ont tout simplement pas été fini par moi mais j'ai été présent et j'ai de temps en temps contribué.Jeu vraiment moyen. Je ne comprends comment les développeur ne sont pas plus inspiré du titre de Konami en arcade tellement ça transpire l'inspiration première. Beaucoup de répétitivité et surtout un système coop possédant un défaut énorme: La mort d'un des joueurs entraine la fin de partieUn jeu qui semble beaucoup plaire aux jeunes joueurs à ce que j'ai vu. Ils ont été jusqu'au bout. De manière général, Minecraft a un énorme attrait chez les petits.Ils ont kiffé, c'est l'essentielUn jeu bien rodé et suffisamment facile pour plaire à tout le monde. ainé et cadet se sont bien amusé. Bemol quand même pour ne pas pouvoir choisir deux kirby.Mais le jeu est carré dans son genre, rien à dire.Et voilà pour ce long article, merci à ceux qui ont été jusqu'au bout.Je vous souhaite tout de même, avec du retard, une bonne année de jeu 2023