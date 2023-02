Salut , voilà un petit dossier illustré sur l'impact des icebergs qui dérivent et donc le devenir de 1 milliards de personnes qui habitent en bord de mer à un niveau faible !tout d'abord l'iceberg A68 qui s'est détaché de l'antarctique en 2018 ; sa dimension 160 km de long sur 50 km de large et donc 5500 km carré, l'équivalent de ma région la haute-savoie ou la moitié de la Corse et ça sur environ 250 m d'épaisseur !voilà le bébé .selon les données de 1980 à 2010 le niveau des océans montait de 3 mm par an .sauf que selon mon calcul ... rigolé pas ,j'ai vraiment calculé ça! : l'iceberg A68 équivaut aprés fonte à 2 métres d'eau sur toute la france ou 10 cm sur toute l'afrique et donc à 8 à 9 mm du niveau de la mer à lui tout seul !voilà ça dérive et sa dislocation en quelques morceaux puis des centaines aprés .il y à 1 mois un iceberg de 1500 km carré c'est détaché et la station britanniques Halley VI avait été déplacé depuis plusieurs années de 50 km car la menace était sérieuse !voici le bébé !Mais le plus inquiétant est à venir , les scientifiques observent un fonte 3 fois plus importantes que prévue , et due à l'eau sous les glaciers qui ne géle plus pendant l'hiver et là ...Le glacier thwaites aussi appélé glacier de l'apocalypse qui équivaut à 600 km de long sur 200 km de large ,mais qui à certain endroit fait potentielement 1 km d'épaisseur , lui c'est minimun 1 m de niveau des océans en plus et il est à un point de rupture .voici le bébé .Et pour finir voilà l'image de la France si toute la glace fondait ,plus 60 métres !Sinon voici le site qui évalue la montée des eaux dans le monde entier : choisi ton niveau de résilience !!https://flood.firetree.net/Achao !!