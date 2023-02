Sur Gameforever.fr, Elden Ring est clairement un incontournable : rang mega-hit, près d'une vingtaine de vidéos sur la chaine (découverte, guide, long play intégral...) et même un dossier sur le lore qui caracole en tête des résultats Google : venez redécouvrir tout ca et (re)plongez à votre tour dans l'univers de l'Entre-Terre !

Que de chemins parcourus pour ce studio, qui était considéré comme une officine de 3ème zone et de nerds, pour aujourd'hui les voir jeu après jeu remporté l'adhésion des joueurs, de la presse et des professionnels !

L'aboutissement de From Software et de son maître d'oeuvre, Hitetaka Myazaki, fête aujourd'hui sa 1ère bougie !

obi69