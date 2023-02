Seconde extension du 2ème season pass après celui consacré à Bardock, on retrouve cette fois-ci un Goku plus jeune affrontant Ma Junior.Les 1ères images :Une excellente initiative de choisir cette période je trouve, pas forcément très exploitée en JV, avec a mes yeux un des tous meilleurs combats de la saga.Personnellement j'aime beaucoup ce Kakarot malgré ces défauts, qui nous permet de revivre la saga Z entière !Un jeu dans le même ton mais cette fois consacré au début de Dragon Ball avec Goku enfant serait également une super idée.

posted the 02/21/2023 at 07:59 PM by lightside