Sorti le 21/02/1993 au Japon, le jeu de shoot de Nintendo a marqué les joueurs de Super Nintendo pour ses graphismes tout en 3D.L'histoire de la conception de ce jeu est très intéressante, et pour célébrer cet anniversaire... je n'ai malheureusement pas rédigé d'article sur la série Star Fox. Par contre, j'en ai rédigé un sur la suite longtemps inédite, Star Fox 2, dont l'histoire est toute aussi intéressante !Pour Gamekyo, je vous livre un extrait de mon article qui revient sur l'annulation de ce jeu en 1995.Bonne lecture !Pour des raisons complètement différentes, les deux premiers Star Fox sont des jeux mythiques de la SNES : Star Fox (Starwing en Europe), par sa réalisation et son gameplay novateurs en 1993, rencontrera un important succès et marquera les esprits pour son avant-gardisme en matière de jeux en 3D. Le second épisode, attendu fort logiquement après cette première réussite, ne doit en revanche sa réputation qu’à l’histoire de l’annulation pure et simple de sa sortie ; une annulation d’autant plus mystérieuse que Star Fox 2 était réputé être en phase d’achèvement peu avant sa date de sortie programmée pour 1995.L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais Star Fox 2 a continué à hanter les esprits deux décennies durant, jusqu’à une sortie officielle – pensait-on improbable – en 2017 sur la console Mini SNES... 22 ans après la date de sortie initialement prévue ! À jeu légendaire, traitement de faveur : retour donc, sur cette longue attente.Dans le sillage du succès du premier Star Fox, Nintendo crut un temps pouvoir miser sur sa "puce" Super FX pour prolonger la durée de sa SNES. Ajouté aux cartouches, le processeur permettait en effet un affichage en 3D polygonal très impressionnant pour l’époque. Si Star Fox s’avéra être le meilleur ambassadeur pour cette puce, les autres jeux en tirant profit n’allaient pas laisser une trace indélébile dans le paysage vidéoludique de la SNES et des prémices de la 3D, à commencer par Vortex et Stunt Race FX, pourtant réalisés par Argonaut Software (le développeur de Star Fox)., prendra le relais pour augmenter les capacités d’affichage et d’animation de la 3D polygonale. Selon les plans de Nintendo, cette 3D devait assurer la transition vers une console encore dénommée "Project Reality" vaguement prévue pour fin 1995. Nintendo ne craignait alors pas la concurrence des outsiders (3DO, Jaguar d’Atari, et j’en passe), ni celle pourtant plus préoccupante de son grand rival Sega, qui se fourvoyait avec la 32X (malgré l’excellent Virtua Racing Deluxe) et proposait fin 1994 pour sa Saturn un Virtua Fighter aux graphismes encore très rudimentaires. La firme de Kyoto n’anticipa toutefois pas le succès de la PlayStation du nouveau venu Sony, qui avec des jeux comme Toshinden, Tekken, Ridge Racer ou WipEout au lancement européen de la console en 1995, allait ringardiser les jeux en 3D polygonale de Nintendo et Sega.Le cultissime Doom allait toutefois en bénéficier pour son adaptation sur la 16-bits de Nintendo (une petite prouesse), mais le meilleur représentant de son utilisation ne sera pas réalisé en 3D, mais un jeu en 2D utilisant des effets uniques que seule la puce pouvait permettre : je parle bien entendu de Yoshi’s Island !Le succès de Star Fox posa très rapidement la question d’une suite, dont le projet commença dès 1993, peu après la sortie du premier. La puce Super FX 2 devait permettre une réalisation en 3D totale : le processeur, sensiblement plus puissant, offrait une capacité de fluidité des animations accrue, ce qui amena l’équipe à améliorer la gestion de l’espace en 3D libre – ce que n’avait pas vraiment réussi Vortex avec le Super FX 1., une période plus longue que celle initialement prévue, mais riche de plusieurs tâtonnements dont Internet a conservé des traces miraculeuses. Cependant, ce qui devait s’annoncer comme un jeu novateur allait très rapidement se retrouver en retard technologique face à la concurrence. Alors que Star Fox 2 est terminé et débuggé durant l’été 1995,La première raison avancée officiellement est que la sortie trop tardive de Star Fox 2 ne pouvait plus cadrer avec le planning prévu pour la sortie de la console que l’on appelait encore Ultra 64. Seulement, la console qui s’appellera finalement Nintendo 64 – et c’est promis, je m’arrêterai là ! – sortira bien plus tardivement qu’initialement prévu, laissant une fenêtre de lancement beaucoup plus vaste à Star Fox 2.D’autres raisons expliquent donc cette annulation, et les impératifs économiques de Nintendo semblent être une piste des plus sérieuses : les cartouches Star Fox 2, équipées d’un onéreux processeur, seraient chères à produire, et Nintendo craignait peut-être un échec commercial plus coûteux encore, tandis que Sega et Sony allaient proposer en 1995 des jeux visuellement toujours plus spectaculaires (Panzer Dragoon pour la Saturn ; WipEout et Tekken 2 pour la PS1).Interviewé en 2017, Shigeru Miyamoto confirma lui-même que le coût de production de Star Fox 2 était trop important, et que la SNES n’avait en 1995 plus vocation à proposer des jeux en 3D, pour laisser place à une N64 conçue pour la 3D.Pas totalement satisfaisantes, ces explications officielles peuvent légitimement nourrir d’autres raisons officieuses, mais quelles qu’elles furent, impossible de penser à l’incroyable gâchis que représente l’annulation de Star Fox 2. Certes, les 32-bits – surtout la PS1 – prenaient leur envol, mais la SNES certes sur le déclin allait connaître une année 1995 encore pleine de succès : Yoshi’s Island bien sûr, mais aussi Chrono Trigger ou encore Donkey Kong Country 2. Star Fox 2 aurait certainement eu toute sa place dans ce planning, et son succès paraissait quasiment garanti.à propos de Star Fox 2 et son gameplay en 3D libre différent du premier volet (qui est un rail shooter). La présentation au CES de Las Vegas en janvier 1995 suscita immédiatement un grand intérêt de la part de la presse spécialisée, et une sortie en septembre, peut-être même août 1995, est évoquée. Les images diffusées dans les magazines insistent tout particulièrement sur la présence d’un mode 2 joueurs, la diversité des vaisseaux pouvant changer pour des modes terrestres, et une 3D améliorée grâce à la puce Super FX 2.Star Fox 2 sera ensuite complètement absent du premier salon de l’E3 en mai 1995, puis sa trace se perd dans le vide spatial. Lorsque Nintendo présente en janvier 1996 les premières images du développement de Star Fox 64 pour la N64, Star Fox 2 appartient déjà au passé, mais son annulation ne sera jamais annoncée, laissant les joueurs dans une certaine incompréhension. Étonnamment, la presse française a également oublié Star Fox 2 pour se focaliser sur le seul Star Fox 64. Eh oui, à cette époque un jeu annulé ne faisait pas tant de bruits ! Si peu de bruits même que dans l’esprit de nombreux joueurs français et amateurs de Star Fox, le développement de ce deuxième volet a certainement été abandonné en cours de route pour aboutir à Star Fox 64... ce qui est en vérité complètement faux, puisque le volet sorti sur N64 a été développé en interne chez Nintendo.La presse britannique s’inquiétera en revanche davantage de cette disparition des plannings, mais Nintendo ne confirmera jamais vraiment l’annulation de Star Fox 2.Le jeu existe pourtant bel et bien, et des rumeurs affirment même qu’il est achevé, ce qui a de quoi étonner. Miyamoto reconnaîtra que Star Fox 64 (alias Lylat Wars en Europe) s’inspire certes en grande partie du premier Star Fox, mais que 30 % reprend des éléments scénaristiques et de gameplay à la suite annulée.J'analyse les 2 versions prototype connues avant la sortie officielle du jeu, et reviens également sur l'influence que cet épisode a eu sur de nombreux volets de la série.Une ROM traduite en français et fonctionnelle du prototype quasi-finalisé peut toujours être téléchargée en fin d'article.