FIN BREF JE PENSE QUE VOUS AVEZ CAPTER cherchez chez eneba de temps en temps vous pourriez etre surprispetite reduc de 3% habituel chez eneba UTILISEZ LE CODEune fois achetételecharger vpn (en vpn gratuit il y a vpn.lat ,urban vpn ou hola.org)VPN mis sur argentinepuis rentrer le code ici (il faut vous log avec le compte sur lequel vous voule le jeu) https://redeem.microsoft.com/ le jeu est opti series X/Set tourne en 4K60fps sur Series X et 1440p/60 sur Series S

posted the 02/09/2023 at 12:40 PM by skuldleif