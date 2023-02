Platine du jeu obtenu en 51 heures, One Piece Odyssey rejoint donc l'intégralité de mes autres titres PS5 pour le moment (un 100% pour les trophées platines sur ma quinzaine de jeu).Graphismes de qualités, adaptation soignée One Piece Odyssey propose quelque chose de très sympathique pour les fans du manga. Avec ses 5 grosses destinations issues du manga on retrouve une petite île assez banale pour le coup mais avec quelques mystères à l'ancienne (façon Unlimited Cruise).Alors l'arc Alabasta souffre des A/R quasiment constants (pourquoi ? On ne sais pas vraiment) alors que ce défaut s'estompe dans le reste des arcs proposés. Au début c'est assez frustrant d'autant plus qu'on rajoute les conversations, aïe! Cependant la globalité de l'histoire est bonne et l'on revisite certains moments sympatoche du manga! Une durée de vie confortable!Les quêtes annexes sont assez moyennes, pas très intéressante mais néanmoins pas malaisante. Elles font le taff, à savoir gonfler la durée de vie du jeu.Visuellement c'est très propre, joli et soigné! Rien à redire là dessus. Enfin des îles du manga qui ne font pas cheap (Dressrosa, par exemple) en JV. Le système de combat est top aussi, vraiment intéressant (malheureusement le jeu est trop facile, dommage) mais sinon une belle réussite! Petit point négatif, pas assez d'attaques combinées entre plusieurs membres dommage, l'idée était bonne (bien que reprise d'anciens opus), Franky et Brook non jouable, j'ai pas compris aussi, mais alors là ok.... (un peu blasé)Sinon quelques clin d’œil ici et là, des quêtes secrètes etc... Bref dans le global je le redis (comme dans mon 1er article sur le jeu), il s'agit d'une grosse réussite pour un 1er essai! Le début à Alabasta peut vite saouler avec ses A/R mais heureusement tout ceci s'améliore après.Un gros point fort du titre selon moi, sa structure! Alors oui c'est linéaire mais c'est vraiment bien foutu côté exploration avec des chemins annexes bien dissimuler naturellement, là pour le coup une bonne surprise pour ceux qui cherche le 100% comme moi, c'était bien.Donc! One Piece Odyssey, très bon jeu! Avec une durée de vie très correct, encore une fois bien mieux que World Seeker (pas trop dur), un titre de qualité, j'espère sincèrement une suite plus poussée car il y a du potentiel, avec le même système de combat, please! Platine facile à obtenir aussi au passage, en tout cas merci, on voit que le jeu a été fais par des fans du manga.Mais bon hein ? C'est pas le tout, dans 9H il y a Hogwarts Legacy qui débarque, c'est pas la même hein ?PS: J'ai fais le test et je suis donc un Serpentard (moi qui voulais êtres Serdaigle ou Poufsouffle pour l'originalité)