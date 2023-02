alors comme pour spliiit peut être connaissiez vous déjàmais tout de même...en cette période difficile je me suis dit pourquoi pas partager avec vous ce bon plan que j'utilise maintenant au moins 1 fois par semainealors voila il s'agit de to good to go une application qui vous permet de récupérer un panier de nourriture pour une somme dérisoire (4€ principalement chez moi) , a l’intérieur c'est complétement aléatoire le point commun des aliments ? des aliments qui ne peuvent pas etre conserver par les boulangerie/resto/magasin (date de péremption le lendemain voire dépasser d'un peu) ,mais qui peuvent être consommer par vous même et même pour la plupart des aliments conserver un peu plus pour plus tard bien surle petit instant c'est passé a la tvet quelques exemples de too good to go ( a 4€) que j'ai eu :donc si vous etes dans une ville n'hesitez pas a en profiter