GoldenEye007 enfin disponible sur NintendoSwitchOnline et les consoles Xbox !Avec 10 avis sur gameforever, le jeu culte de la Nintendo64 fait aussi partie des plus populaires du site.Si vous voulez savoir ce jeu que vous n'avez peut être pas connu est un MONUMENT absolu du jeu vidéo, lisez nos avis, dont beaucoup d'époque !▶️Blondex avait également rédigé un test pour la version prototype quasi-finalisée du remake de GoldenEye.Avec un lien pour télécharger le jeu, et un tutoriel pour le faire fonctionner.▶️

Who likes this ?

posted the 01/29/2023 at 10:23 AM by obi69