Bon je me rends compte que j'avais fait cette vidéo découverte il y a 3 ans et que je ne l'avais partagé nul part. Du coup, personne ne l'a vu mdr (merci l'algorithme).Du coup, je vous propose aussi ce soir de (re)découvrir l'un des AC les plus intéressants de la saga !Bon visionnage !- La chaine Twitch :- Le site collectif : https://www.gameforever.fr