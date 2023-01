Grand fan des FF tactics advance à l'époque, il est normal que je me lance vers l'ancêtre de ces jeux. Je pense que c'est une valeur sûr et qu'il y'aura pas trop de surprise concernant la qualité du jeu. Et en plus il est en ce moment en promo à 30euros!Sinon je tiens à dresser mon bilan 2022, j'ai acheté beaucoup moins de jeux que d'habitude en raison qu'il y'a eu beaucoup de jeux qui ont été reportés.Mon bilan se résume pour les jeux de 2022 à 4 jeux, je crois.Les positifs:FF14 endwalker qui conclut après 10ans l'histoire d'un arc. Anno Muta, une petite surprise indé bien sympa avec plein de référence.Les négatifs: Edge of Eternity version PS4: je crois que c'est le pire jeu que j'ai fait. Malgré que ça soit un jeu indé, je trouve qu'il y'a eu trop de problème sur la version PS4 qui est totalement injouable et qu'il y'a eu 0 patch pour réparer les bugs. Le suivant se nomme Soul Hacker 2, malgré la réputation d'Altus, bah comme Square-Enix , ça peut faire de la merde, je me suis tellement fait chier, franchement si vous prenez pas de café avec ce jeu, vous risquez de vous endormir au milieu du jeu.Niveau remaster: j'ai commencé deux nouvelles séries que je n'avais jamais fait , la 1er étant Valkyria Chronicles juste excellent tactique RPG et la série The Legend of Heroes, celle-ci un peu difficile à accrocher, il faut vraiment passer le 1er opus pour vraiment bien apprécier car le 1er Opus, c'est vraiment dur à accrocher avec le nombre de dialogue et le fait qu'on est dans la même structure de jeu du 1er opus au 2eme Opus avec tout ce système de mission.Voila je pense que l'année 2023 en terme de nouveauté, on sera bien mieux loti que cette année et surtout passer à la next gen.( bon j'ai hâte qu'il annonce drakengard avec tout les teasers avec FF14 + l'anime Nier qui te fait un gros coucou)